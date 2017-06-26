BMW опубликовала официальное видео нового поколения кроссовера X3

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Берлин, 26 июня. Компания BMW опубликовала видео и первые фотографии, посвященные новому кроссоверу Х3. Об этом в понедельник рассказали официальные представители немецкой автомобилестроительной компании.

Обновленный автомобиль базируется на платформе CLAR и способен разогнаться до 100 километров за 4,8 секунды. Топовая модификация BMW X3 получит трехлитровый двигатель мощностью 265 лошадиных сил.

Как ранее сообщало издание URA.RU, автомобиль BMW X1 вошел в топ-5 самых безопасных кроссоверов на территории Российской Федерации.