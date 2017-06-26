Центробанк обнаружил признаки вывода активов из казанского «Анкор Банка»
Москва, 26 июня. Временная администрация казанского «Анкор Банка» обнаружила признаки вывода ликвидных активов со счетов организации перед отзывом лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
«По оценке временной администрации, стоимость активов «Анкор Банка» не превышает2,9 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Кроме того, банк выдавал средства заемщикам, которые имеют сомнительную способность осуществления выплат, а также организациям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что более трети зарегистрированных в России банков лишились лицензии на осуществление кредитных операций. По ее словам, большинство из этих банков разорились в результате неразумного управления и использования мошеннических схем денежного оборота.