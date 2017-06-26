Центробанк обнаружил признаки вывода активов из казанского «Анкор Банка»

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Москва, 26 июня. Временная администрация казанского «Анкор Банка» обнаружила признаки вывода ликвидных активов со счетов организации перед отзывом лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«По оценке временной администрации, стоимость активов «Анкор Банка» не превышает2,9 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, банк выдавал средства заемщикам, которые имеют сомнительную способность осуществления выплат, а также организациям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что более трети зарегистрированных в России банков лишились лицензии на осуществление кредитных операций. По ее словам, большинство из этих банков разорились в результате неразумного управления и использования мошеннических схем денежного оборота.