Chery откроет более 30 новых дилерских центров в России

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Москва, 26 июня. Российский дистрибьютор китайского автопроизводителя Chery намерен расширить дилерскую сеть до 115 центров в 50 регионах России.

Представитель дистрибьютора марки в РФ «Чери автомобили рус» сообщил, что с 2016 года компания «перетряхивает дилерский портфель», решает, продолжать ли или прекращать действие договоров с дилерами. Как передает RNS, в России сейчас около 80 дилерских центров марки; к 2018 году их число планируется увеличить до 115.

«Сейчас порядка 50 городов находятся на рассмотрении для открытия дилерского центра», — уточнили в «Чери автомобили рус».

По подсчетам дистрибьютора, начальный объем инвестиций в дилерский центр составляет около 11 825 тыс рублей, площадь зала — порядка 300 кв. метров.