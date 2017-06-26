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Войны не будет: почему Россия и США не перейдут к открытому противостоянию в Сирии
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    Войны не будет: почему Россия и США не перейдут к открытому противостоянию в Сирии

    21:00  26 Июня 2017  /обновлено: 21:01  26 Июня 2017
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    Войны не будет: почему Россия и США не перейдут к открытому противостоянию в Сирии

    The Guardian нагнетает ситуацию вокруг якобы имеющего место быть противостояния России и США в Сирии, которое может закончится третьей мировой войной:

    «Есть зловещие предупреждения о прямой конфронтации между Россией и США, которая может привести к эскалации конфликта <…>. То, что происходит, имеет отголоски конфликта полномочий, с которыми сталкивались сверхдержавы на последних этапах «холодной войны», но с добавлением элемента риска, поскольку принятые правила и формальные каналы коммуникации в значительной степени больше не существуют».

    Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) обратил внимание на то, что The Guardian — это одно из правофланговых изданий, которое в числе первых начало генерировать информационную войну о том, что не сегодня-завтра в результате инцидента со сбитым Су-22 на Ближнем Востоке разгорится третья мировая война, началом которой станет прямое противостояние Соединенных Штатов Америки и России:  

    «Как только Россия вышла из Меморандума по безопасности полетов, в западной прессе пошла волна публикаций о том, что мы агрессоры и угрожаем США в Сирии. То есть они не рассматривают тот факт, что сбили правительственный истребитель Сирийской Арабской Республики, а сразу точкой отсчета берут выход России из меморандума. И тут же начинают раскручивать тему. Раз в одностороннем порядке Россия выходит и берет под слежение наземных средств ПВО на территории западней Евфрата все летательные аппараты, следовательно Россия — агрессор».

    Войны не будет: почему Россия и США не перейдут к открытому противостоянию в Сирии

    Эксперт отметил, что Россия уже не один раз выходила из меморандума и постоянно призывала Соединенные Штаты выполнять заявленные ими функции, то есть бороться против «ИГИЛ»* (запрещено в РФ), а не против тех войск, которые борются с террористами.

    Наш собеседник считает, что прямое противостояние Соединенных Штатов Америки и России на Ближнем Востоке в результате возрастающих противоречий невозможно, потому что и в России, и в Соединенных Штатах Америки есть понимание о том, что внезапное начало противодействия не разумно и не цивилизовано:

    «В принципе при всей, казалось бы, внешней необдуманности и оголтелости, принятие решений взвешивается в Пентагоне и докладывается президенту с указанием возможных последствий».

    Наш собеседник предлагает сделать ретроспективный взгляд:

    «Россия и США никогда не сталкивались в прямом противостоянии, не отдавались приказы и не готовились операции друг против друга. И во время Первой мировой, и во время Второй мировой мы, в общем-то, выступали чуть ли не единым фронтом против общего врага. Так что, в принципе, у нас нет и исторического опыта. Мы скорее готовы драться на фронтах «холодной» войны, чем войти в непосредственное противостояние с применением летального оружия».

    Войны не будет: почему Россия и США не перейдут к открытому противостоянию в Сирии

    И без того сложная ситуация на Ближнем Востоке дисбалансируется по вине Соединенных Штатов Америки и коалиции, которую они возглавляют. Эксперт связывает это с заключительным этапом. Американцы стали наращивать контингент военнослужащих и потенциал ракетно-артиллерийского вооружения. Но, скорее всего, это связано с тем, чтобы занять наиболее выгодные территории в Сирии, которые богаты ресурсами, с целью контролировать их в интересах получения прибыли. Переход же к открытому противостоянию с Россией крайне маловероятен.

    «Для этого нет определенных закономерных тенденций, которые бы привели к серьезному столкновению, то есть глубинных механизмов, которые стремились бы столкнуть эти две державы, обладающие серьезным потенциалом. Есть просто осложнение ситуации», — резюмировал Андрей Кошкин.   

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сша #сирия #меморандум #су-22
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