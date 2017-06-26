Сирия: правительственные войска ведут бои с ИГ на границе Хомса и Дейр- эз-Зора
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Москва, 26 июня. Бойцы сирийской армии и отряды ополчения освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, организация запрещена в РФ) район Длейат на востоке Сирии. Об этом сообщает информационное агентство САНА.
По данным агентства, армия Сирии продолжает наступление вглубь пустыни к северу от Пальмиры. К настоящему моменту и подразделения сирийской армии вышли к оазису Хамима на границе между провинциями Хомс и Дейр-эз- Зор.
В результате боевых действий боевики ИГИЛ понесли ощутимые потери в живой силе и технике. В настоящее время бои продолжаются.
* Организация запрещена на территории РФ.