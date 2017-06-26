Совет ЕС изучит вопрос выдачи Еврокомиссии мандата по «Северному потоку-2»

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Брюссель, 26 июня. Совет Евросоюза планирует проработать вопрос о выдаче Еврокомиссии мандата на обсуждение с РФ возможности создания специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2». Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Мальты Джо Мицци.

С 1 июля 2017 года начинается президентство Эстонии в Совете ЕС.

«Эстонское президентство отметило, что готово работать над этим мандатом в ближайшие недели», — подчеркнул политик, комментируя итоги встречи министров энергетики стран Европейского союза.

Напомним, ранее стало известно о том, что оператор строительства «Северного потока-2» планирует привлечь к проекту инвесторов из КНР.