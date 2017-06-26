Не отвечающими требованиям пожарной безопасности признаны 75 высоток Великобритании

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Лондон, 26 июня. Проверка на противопожарную безопасность показала, что облицовка 75 высотных домов в 26 территориальных округах Великобритании не отвечает нормам безопасности. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Проверка пожарной безопасности была проведена после трагедии в жилом многоэтажном доме Grenfell Tower. В ночь на 14 июня в квартире на втором этаже взорвался холодильник и возник пожар. Из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки здания пламя быстро распространилось на все этажи, отрезав живущим в доме людям пути к спасению. Жертвами трагедии стали 79 человек.

После пожара в Grenfell Tower началась масштабная проверка облицовки аналогичных зданий на соответствие нормам безопасности. Изначально сообщалось о 60 не отвечающих технике безопасности высотках в 25 округах Великобритании, однако теперь список пополнили еще 15 домов.