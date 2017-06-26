Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Упавший на крышу сарая в Голландии камень оказался ровесником Солнечной системы
Весь мир
Не отвечающими требованиям пожарной безопасности признаны 75 высоток Великобритании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Не отвечающими требованиям пожарной безопасности признаны 75 высоток Великобритании

    20:54  26 Июня 2017
    39

    Не отвечающими требованиям пожарной безопасности признаны 75 высоток Великобритании

    Лондон, 26 июня. Проверка на противопожарную безопасность показала, что облицовка 75 высотных домов в 26 территориальных округах Великобритании не отвечает нормам безопасности. Об этом сообщает телеканал Sky News. 

    Проверка пожарной безопасности была проведена после трагедии в жилом многоэтажном доме Grenfell Tower. В ночь на 14 июня в квартире на втором этаже взорвался холодильник и возник пожар. Из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки здания пламя быстро распространилось на все этажи, отрезав живущим в доме людям пути к спасению. Жертвами трагедии стали 79 человек.

    После пожара в Grenfell Tower началась масштабная проверка облицовки аналогичных зданий на соответствие нормам безопасности. Изначально сообщалось о 60 не отвечающих технике безопасности высотках в 25 округах Великобритании, однако теперь список пополнили еще 15 домов. 

    Автор: Владимир Багров
    #великобритания
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Росприроднадзор опечатает мусорный полигон в Балашихе 27 июня

        20:36 26 Июня 2017 272
        Читать
        20:35
        Сегодня

        АФК «Система» сообщила об аресте своих активов
        20:02
        Сегодня

        МЧС объяснило москвичам, как без потерь пережить грозовую атаку
        19:21
        Сегодня

        ФАС завела дела на Burger King, «Му-му» и «Шоколадницу» из-за завышенных цен
        18:45
        Сегодня

        Путин внес в Госдуму Конвенцию Совета Европы против финансирования терроризма
        17:45
        Сегодня

        Глава МВД РФ отчитался о блокировке более 16 тысяч «групп смерти»

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 1315

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1463

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1625

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3927

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        512
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

        Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

        19:20   26 Июня 2017
        285
        Верховный суд США отменил блокировку иммиграционного указа Трампа

        Верховный суд США отменил блокировку иммиграционного указа Трампа

        18:13   26 Июня 2017
        217
        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения

        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения

        15:11   26 Июня 2017
        588
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        1463