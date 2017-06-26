Росприроднадзор опечатает мусорный полигон в Балашихе 27 июня

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Москва, 26 июня. Росприроднадзор 27 июня опечатает полигон ТКО «Кучино» в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники Росприроднадзора опечатают объект, установят ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на полигон», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на протяжении нескольких лет деятельность мусорного полигона осуществлялась без соответствующего заключения государственной экологической экспертизы.

Напомним, 22 июня президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО «Кучино» в течение месяца, после чего губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня. Вопрос о ликвидации мусорного полигона был поднят местными жителями в ходе «Прямой линии» с президентом России.