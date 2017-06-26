АФК «Система» сообщила об аресте своих активов

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Москва, 26 июня. Нефтяная компания «Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» несколько дней назад ходатайствовали об обеспечении иска к АФК «Система» и «Система-Инвест». АФК «Система», в свою очередь, сообщила об аресте ряда активов.

22 июня от «Роснефти» и «Башнефти» в суд поступило ходатайство об обеспечении иска к АФК «Система» и «Система-Инвест», следует из материалов суда. О результатах рассмотрения ходатайства не сообщается, однако АФК «Система» заявила об аресте ряда активов, в том числе 31,76% МТС, 100% «Медси» и 90,47% БЭСК в рамках этого разбирательства.

В АФК добавили, что намерены обжаловать арест «дочек», а также расценили его как попытку «оказать беспрецедентное давление на компанию». При этом «Система» оценила свою платежеспособность как высокую.

Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» существует с 1993 года и владеет акциями телекоммуникационных компаний, предприятий топливно-энергетического комплекса, транспортных и сельскохозяйственных фирм.