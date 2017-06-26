Новости ДНР и ЛНР: голос Донецка во Франции, ВСУ зарабатывают на войне, СБУ вербует шпионов

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Новороссия, 26 июня. Пока Порошенко встречается с Макроном в Париже, ДНР налаживает отношения с Марселем. Басурин раскрыл коррупционную схему в рядах ВСУ. СБУ пыталась, но не смогла сделать жителя Донбасса шпионом. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

ДНР во Франции

Пока президент Украины потчует своего французского коллегу комплиментами в Елисейском дворце, в Донбассе также не забывают о пользе международной дипломатии.

Представительский центр Донецкой народной республики скоро откроется во французском Марселе. Это будет уже пятый такой центр на территории Евросоюза.

«Вы уже знакомы с деятельностью наших представительств в Европе, наиболее активные — Италия и Греция. Сегодня к нам присоединяется и Франция. Мы открываем еще один представительский центр в одном из государств — гарантов выполнения минских соглашений», — заявила в этой связи Наталья Никонорова, и.о. министра иностранных дел ДНР.

Марсельский центр будет работать над укреплением экономических, культурных и информационных связей Франции и Донбасса. Что интересно, возглавит центр гражданин Франции, президент Национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон Жераль-Юбер Файяр.

«Первый шаг — мы объявили, что наш центр официально зарегистрирован 17 июня, соответствующее заявление было опубликовано в официальном журнале. Второй — это приезд сюда. Третий этап будет проходить во Франции. Мы хотим сделать так, чтобы голос ДНР услышали во Франции», — рассказал о своей работе Файяр.

Как сообщает представитель учредительного комитета центра Светлана Киселева, сложностей при его регистрации в префектуре Марселя префектуре не возникло.

Коррупция в ВСУ

То, что высшее командование ВСУ коррумпировано и воспринимает вверенную ему технику и солдат в основном как источник дохода, уже ни для кого не секрет. Продажа оружия и даже бронетехники на черном рынке, мародерство, прейскуранты, составленные для родственников погибших военнослужащих, желающих получить назад их тела, — отмывание денег в рядах украинской армии поставлено на широкую ногу и приобретает самые различные формы.

Сегодня военная разведка ДНР получила сведения об очередной коррупционной схеме. В конце июня командиры ВСУ планируют списать с прифронтовых складов оружия и других материально-технических средств на сумму 4,5 миллиона гривен.

«Большая часть списанной техники идет под реализацию по существенно заниженным ценам. Поврежденная техника сдается на металлолом. Также фиксируется продажа гражданским лицам запчастей якобы выведенной из строя автомобильной техники, выделенной в бригады», — рассказывает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По имеющимся у замкома данным, вышеописанная преступная схема была разработана не только при самом активном участии командиров различных частей ВСУ на местах, но также и при содействии высокопоставленных офицеров подразделений тылового обеспечения.

Пенсионер, а не шпион

Как сообщают в МГБ ЛНР, Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась и не смогла завербовать стахановского пенсионера Ивана Богомаза в шпионы.

«Житель города Стаханова, пенсионер Иван Богомаз стал жертвой неправомерных действий сотрудников СБУ. Об этом он сообщил в МГБ ЛНР, позвонив по телефону доверия. Он рассказал, что, следуя в город Северодонецк за украинской пенсией, он был задержан на КПП сотрудниками Службы безопасности Украины, его подвергли вербовке и принудили подписать «договор о добровольном сотрудничестве», — рассказывают в министерстве.

После того как его заставили подписать «договор о сотрудничестве», Богомазу было дано задание и присвоен псевдоним. Ни то ни другое, впрочем, не отличалось особой оригинальностью. Позывной — Дед. Задание — собирать на территории ЛНР сведения военного характера и вербовать других граждан непризнанной республики в украинские шпионы.

Богомаз — отец бойца Народной милиции ЛНР. Потому его первым заданием было склонить к сотрудничеству с украинскими властями своего сына.

«Сотрудники СБУ заставляли меня поверить в то, что мой сын чуть ли не террорист и убийца. Склоняли к одному — стать их агентом и завербовать сына. Я подписал все бумаги, зачитал написанное на видеокамеру, и только после этого меня отпустили», — рассказывает житель Стаханова,

Вернувшись домой, Богомаз тут же связался с министерством государственной безопасности ЛНР и рассказал о случившемся. Он решил, что не нуждается в пенсии, которая будет выплачиваться ему только при условии шпионажа в пользу Украины.