Никому не нужная война: защитник ДНР о «волках» из нацбатов и договорах с «ребятами» из ВСУ

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Первая Гаагская мирная конвенция, принятая еще в 1899 году, запрещала применение экспансивных пуль и всевозможных газов. Однако власти Украины 2017 года, похоже, не читали ни одного пункта из этого документа. Боец Вооруженных сил ДНР с позывным «Погранец» рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о нарушении этих запретов бойцами ВСУ, о перестрелках между карательными батальонами и о договоренностях с украинской армией.

Находка, ценностью в международный скандал

Нарушениями минских договоренностей в Донбассе сегодня уже никого не удивишь: ВСУ каждый день подвергают обстрелам населенные пункты. Однако есть и другие поводы считать эти обстрелы военными преступлениями. Один из бойцов ВС ДНР рассказал в беседе с корреспондентом ФАН о применении солдатами ВСУ экспансивных (разрывных) пуль.

«Сейчас на нашей стороне сражаются добровольцы, служившие во французском легионе, которые показали нам образцы экспансивных пуль. Они многое повидали, это очень опытные бойцы. Как они рассказали, экспансивные пули вообще запрещены, как, например, химоружие или фосфорные бомбы. Тем не менее силовики применяют их и сейчас», — рассказал Погранец.

Он добавил, что прецеденты нарушения Гаагской мирной конвенции были и в нынешнем году: один из бойцов взвода Погранца получил смертельное ранение. Как позже выяснилось, в его ране были найдены осколки от оболочки пули образца НАТО.

«Наши позиции обложены мешками, и чуть прилет — мы достали пулю, показали ее нашим французским друзьям и выяснили, что она имеет отношение к НАТО: те же сердечники от пуль того же образца. Там и маркировка соответствующая», — утверждает боец.

Такие находки вполне могут потянуть на международный скандал.

ВСУ vs карательные батальоны: кто нужнее?

Уже давно ходят слухи о том, что солдаты регулярной украинской армии и нацбатальоны между собой не ладят: журналисты нередко становились свидетелями таких перестрелок. Военнослужащий ВС ДНР рассказал о причинах взаимной неприязни ВСУ и националистических батальонов.

«Сейчас в ВСУ, кроме обыкновенных силовиков, вошли бригады «Правого сектора»* (запрещен в РФ. — Прим. ФАН) и ряд нацбатальонов. Номенклатурно они являются Вооруженными силами Украины, а фактически — это все те же всем известные «Днепр», «Донбасс», «Азов», просто в новом воплощении. И командиры ВСУ используют их в качестве заградотрядов против своих — эта тактика у них давно отработана», — рассказывает Погранец.

По его словам, в последнее время киевские силовики отошли на вторую линию, подальше в тыл: украинское командование выдвигает на передовую в основном эти слабо контролируемые карательные батальоны. Это выглядит как попытка вернуть над ними контроль, если и вовсе не избавиться от них в результате боестолкновений.

Сейчас противник в районе промзоны Авдеевки занят тем, что окапывается — это похоже на затишье перед бурей.

«Вот, видите? Пошел взрыв, окопный заряд — это они готовят окопы. Делают блиндажи, постоянно укрепляются. Вот там, где дымок», — показывает боец на дымку от разрыва неподалеку от позиций ВСУ.

Основной причиной перестрелок украинских батальонов между собой Погранец называет разную степень обеспечения войск. Как показывает практика, карательные батальоны оснащают лучшим оружием, средствами индивидуальной защиты и провизией. К украинским солдатам такого «внимательного подхода» у командования нет.

«Вы обратите внимание, их даже в одном подразделении не смешивают. Нет такого, что рота «Азова» вошла в батальон ВСУ. Их заводили в штат полным составом. Они не контактируют друг с другом. У ВСУ и нацбатальонов совершенно разное обеспечение: вы сами видели сюжеты о том, в каких условиях живут украинские солдаты ВСУ», — рассуждает боец.

В качестве примера военнослужащий приводит ситуацию в Красном Партизане, когда в плен были захвачены боевики националистических карательных отрядов и солдаты ВСУ вперемешку. «ВСУшники — такие полуголодные, грязные ребятки-призывники до 30 лет. И видно, что никто из них не хочет воевать, а в глазах — тоска по дому. Им абсолютно не нужна эта война, — говорит собеседник ФАН. — А в карательных батальонах — такие матерые волки, озлобленные, которые всех людей Донбасса считают террористами, преступниками и недолюдьми», — вспоминает боец.

ВС ДНР и ВСУ против войны: ситуация в Красном Партизане

Конечно, за три года войны уже все изрядно навидались и натерпелись: боевые действия потрепали каждого, люди устали. Чтобы хоть немного отдохнуть от войны, однажды бойцы договорились друг с другом о взаимном прекращении огня вне всяких договоренностей вышестоящих чиновников.

«В Красном Партизане стояли по левому флангу ВСУ. Мы были на переговорах с их командиром, старшим лейтенантом Андреем. Встречались, разговаривали. У нас с ними был договор. Андрей сказал нам: «Ребята, если у меня будет команда по вам стрелять, я буду отрабатывать в поле. По моему звонку вы должны будете укрыться». И они действительно стреляли в поле. Он сказал, что они не хотят воевать, что ждут ротации, чтобы уехать домой. Рассказал, что должен привести своих ребят к матерям живыми», — вспоминает боец.

В то же время на правом фланге стояли нацбатальоны, и, по словам Погранца, между ними и ВСУ были жесткие боестолкновения и перестрелки.

Уже не только мирные граждане, но и сами военнослужащие устали от этой войны. Возможно, такие договоренности между бойцами однажды и приведут к чему-то хорошему.

* Организация запрещена на территории РФ.