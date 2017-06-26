Полиция ищет вооруженного человека в университетском городке в Балтиморе

В Избранное

Вашингтон, 26 июня. Сотрудники правоохранительных органов Балтимора разыскивают вооруженного подозреваемого на территории Университета Стивенсона. Об этом в понедельник сообщили американские СМИ.

Согласно предварительным данным, в полицию поступила информация о подозрительном человеке в районе кампуса. В результате руководство университета попросило людей вернуться в помещения.

UPDATE: @BACOPoliceFire continuing to investigate. If you are at Greenspring campus remain sheltered in place until notified otherwise. — Stevenson University (@StevensonU) June 26, 2017

Напомним, на прошлой неделе вооруженный ножом злоумышленник напал на людей в Лондоне.