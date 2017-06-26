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Украина
Порошенко подарил Макрону картину Сущенко, арестованного в России за шпионаж
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    Порошенко подарил Макрону картину Сущенко, арестованного в России за шпионаж

    20:21  26 Июня 2017
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    Порошенко подарил Макрону картину Сущенко, арестованного в России за шпионаж

    Москва, 26 июня. Президент Украины Петр Порошенко подарил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону картину Романа Сущенко, арестованного в России за шпионаж. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Станислав Цеголко на своей странице в Facebook.

    «С разрешения жены Романа президент Украины передал президенту Макрону картину, написанную Романом в 2001 году», — сообщил Цеголко.

     

    Напомним, гражданин Украины Роман Сущенко был задержан 3 октября 2016 года в Москве. В отношении Сущенко было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК Российской Федерации (шпионаж). По данным следствия, Сущенко целенаправленно собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #сущенко #макрон #франия
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