Чистая победа: Трамп оценил решение Верховного суда по миграционному указу

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Вашингтон, 26 июня. Президент США Дональд Трамп оценил решение Верховного суда о частичном восстановлении действия своего миграционного указа, предусматривающего отказ в выдаче виз гражданам ряда мусульманских стран, как «чистую победу». Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Трамп заявил, что единогласное решение Верховного суда США — это «чистая победа» для национальной безопасности США. Американский президент выразил уверенность в том, что после решения суда временные запреты на поездки из шести стран с высоким уровнем терроризма и прием беженцев станут более эффективными.

Президент отметил, что не может пропустить в страну людей, которые хотят причинить ей вред, а одобрение суда позволит ему использовать «важный инструмент для защиты нашей Родины».