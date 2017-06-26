Сирия: террористы обстреляли западные окраины Дамаска, есть раненые

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Дамаск, 26 июня. Террористы нанесли минометный удар по жилым кварталам микрорайона Думар на западных окраинах Дамаска. Об этом сообщает новостной портал «Сурия аль-Эн».

По данным портала, мишенью боевиков было здание поликлиники «Аль-Кадим» и расположенные поблизости строения. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали несколько мирных жителей, несколько строений получили серьезные повреждения.

Ранее боевики устроили теракт на КПП сирийской армии в квартале Думар в Дамаске. По данным полиции, боевики подорвали бочку с топливом, которая находилась в багажнике автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал.