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Сирия: террористы обстреляли западные окраины Дамаска, есть раненые
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    Сирия: террористы обстреляли западные окраины Дамаска, есть раненые

    20:12  26 Июня 2017
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    Сирия: террористы обстреляли западные окраины Дамаска, есть раненые

    Дамаск, 26 июня. Террористы нанесли минометный удар по жилым кварталам микрорайона Думар на западных окраинах Дамаска. Об этом сообщает новостной портал «Сурия аль-Эн».

    По данным портала, мишенью боевиков было здание поликлиники «Аль-Кадим» и расположенные поблизости строения. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали несколько мирных жителей, несколько строений получили серьезные повреждения.

    Ранее боевики устроили теракт на КПП сирийской армии в квартале Думар в Дамаске. По данным полиции, боевики подорвали бочку с топливом, которая находилась в багажнике автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #обстрел #дамаск #боевики
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