МЧС объяснило москвичам, как без потерь пережить грозовую атаку

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Москва, 26 июня. Главное управление МЧС по Москве объявило в столице штормовое предупреждение до утра вторника, 27 июня.

По данным ведомства, в понедельник и вторник в столичном регионе ожидаются дожди и грозы. Вечером 26 июня в Москве и Московской области сохранятся сложные погодные условия. До 21:00 продолжится дождь, местами возможна гроза, град. Температура ночью ожидается до 10–15 градусов. Днем будет подниматься до 25 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, возможны порывы ветра со скоростью 15-25 метров в секунду.

Спасатели просят жителей региона быть крайне осторожными и соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев и рекламных конструкций, а также ставить свои транспортные средства вдали от них. Кроме того, спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении.