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Пилот погиб при крушении самодельного самолета в Ставропольском крае
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    Пилот погиб при крушении самодельного самолета в Ставропольском крае

    20:15  26 Июня 2017
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    Пилот погиб при крушении самодельного самолета в Ставропольском крае

    Ставрополь, 26 июня. Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края выясняют обстоятельства крушения легкомоторного самолета. Об этом журналистам сообщили официальные представители краевого управления МЧС Российской Федерации.

    Инцидент произошел в районе хутора Грушевый. Согласно предварительным данным, самолет упал рядом с аэропортом Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), а сам пилот погиб.

    «Самолет принадлежал частному лицу. Марка — самодельный летательный аппарат», — пояснил источник РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о крушении в Кабардино-Балкарии легкомоторного воздушного судна «Сигма-4».

    Автор: Алексей Громов
    #самолет #ставрополь
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