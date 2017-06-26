Пилот погиб при крушении самодельного самолета в Ставропольском крае
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Ставрополь, 26 июня. Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края выясняют обстоятельства крушения легкомоторного самолета. Об этом журналистам сообщили официальные представители краевого управления МЧС Российской Федерации.
Инцидент произошел в районе хутора Грушевый. Согласно предварительным данным, самолет упал рядом с аэропортом Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), а сам пилот погиб.
«Самолет принадлежал частному лицу. Марка — самодельный летательный аппарат», — пояснил источник РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно о крушении в Кабардино-Балкарии легкомоторного воздушного судна «Сигма-4».