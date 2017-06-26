Порошенко: Вашингтон не будет принимать решения без ведома Киева

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Киев, 26 июня. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пообещала ему не принимать никаких решений по Украине без ведома Киева.

Порошенко вспомнил, что «много лет тому назад» все говорили, что Украина является не субъектом, а объектом международной политики, и все решения о ней принимаются без ведома Киева.

«Сейчас мы продемонстрировали, что ситуация кардинально противоположная», — заявил Порошенко.

По словам украинского президента, когда он неделю назад приезжал в США и общался с представителями администрации Дональда Трампа, ему пообещали, что «ничего об Украине без Украины приниматься не может».