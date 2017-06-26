Трамп и девочка из Сирии стали самыми влиятельными людьми в Интернете

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Нью-Йорк, 26 июня. Американский журнал Time признал президента США Дональда Трампа и девочку-блогера из сирийского города Алеппо Бану Алебед одними из самых влиятельных людей в Интернете.

Дональд Трамп удостоился этого звания благодаря своим неоднозначным публикациям в Twitter, которые всегда вызывают бурную реакцию в обществе. Журнал отмечает, что Трамп обладает наибольшим числом подписчиков в Twitter, которые представляют большую аудиторию.

Сирийская девочка из Алеппо Бану Алебед приобрела широкую известность, благодаря своими сообщениям в Twitter, в которых она описывала войну в Сирии. В конце прошлого года девочка с родителями покинула Алеппо, после чего вся семья перебралась в Турцию.