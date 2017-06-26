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Фанат Путина Марадона поможет России с чемпионатом мира по футболу 2018 года
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    Фанат Путина Марадона поможет России с чемпионатом мира по футболу 2018 года

    22:01  26 Июня 2017
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    Фанат Путина Марадона поможет России с чемпионатом мира по футболу 2018 года

    Буэнос-Айрес, 26 июня. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона приедет в Россию, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Путиным по поводу грядущего чемпионата мира по футболу 2018 года. 

    Марадона заявил аргентинскому изданию Olé, что готов вновь пообщаться с Путиным. 

    «Он мне позвонил и попросил кое-что сделать для чемпионата мира — 2018, который состоится в России. Я фанат Путина и с радостью откликнусь на просьбу», — рассказал легендарный спортсмен. 

    Марадона отметил, что уже связывался с российским президентом пару месяцев назад, однако важно встретиться лично.

    Автор: Владимир Багров
    #путин #марадона #чемпионат мира
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