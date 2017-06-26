Количество вирусов для «умных» устройств возросло в 150 раз за четыре года

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Москва, 26 июня. Количество вирусов, поражающих «умные» устройства, выросло за последние четыре с половиной года в 150 раз. Такие данные привела в понедельник «Лаборатория Касперского».

По информации компании, если в 2013 году было зафиксировано 46 вирусов для смарт-гаджетов, то уже в следующем году их число выросло до 193, а по итогам первого полугодия 2017 года составило 7,2 тыс.

Чтобы оценить масштабы киберопасности, сотрудники «Касперского» провели эксперимент. Они создали специальные ловушки, имитирующие работу «умного» устройства, и стали наблюдать за реакцией. Буквально через несколько секунд хакеры попытались удаленно подключиться к ловушке, а за сутки число обращений к устройству составило несколько десятков тысяч.