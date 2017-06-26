Уголовники из ВСУ: украинских военных преступников будут искать по всему миру

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Следственный комитет Российской Федерации продолжает документировать преступления украинских военнослужащих и офицеров против мирных жителей Донбасса.

Только в одном 2017 году против украинских силовиков было возбуждено более полусотни уголовных дел. Всего же — по состоянию на июнь нынешнего года — СК РФ собрал сведения о военных преступлениях около сотни украинских граждан.

Из этой сотни погоны ВСУ носят 47 человек. В отношении 12 обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ряд из них уже объявлен в международный розыск.

Когда СК РФ только начинал свою работу, многие проправительственные эксперты и юристы на Украине со смехом утверждали, что все это не имеет смысла. Некоторые сомневаются в продуктивности работы российских следователей до сих пор. Их аргументация достаточно проста. Следственный комитет и суды, готовые расследовать факты военных преступлений против народа Донбасса, находятся в России. Сами подследственные — на Украине. Учитывая нынешнюю политическую конъюнктуру, не существует практически никакого шанса, что «герои АТО», замешанные в военных преступлениях, когда-либо будут экстрадированы в РФ.

Из Киева — по крайней мере, пока там правит Петр Порошенко и другие люди, дорвавшиеся до власти после госпереворота, — выдачи нет. Такой скептической позиции, например, придерживается известный украинский юрист и правозащитник Татьяна Монтян.

«Следственный комитет РФ может собирать сведения об украинских военных преступниках, но разве от этого есть какая-то польза людям, живущим под обстрелами? Никакой. Я не думаю, что вся эта работа когда-либо повлечет за собой юридические последствия», — заявила она в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Есть и те, кто придуривается прямо противоположной точки зрения. Военным преступникам в рядах ВСУ есть о чем беспокоиться. Так, бывший замглава военной прокуратуры Центрального региона Украины Анатолий Маркевич недавно напомнил солдатам и офицерам украинской армии, обстреливающим Донбасс, что мир не заканчивается одной лишь Незалежной.

«Следственный комитет РФ объявил их в розыск, в том числе международный, по факту совершения уголовных преступлений. И если их подали в розыск по линии Интерпола, значит, их будут задерживать и экстрадировать в РФ. Офицеры очень этим обеспокоены. Военная прокуратура должна была предупредить это, должна была фиксировать правонарушения, но она не работает. В итоге армия деморализована», — отметил он.

Действительно, из Киева не только нет выдачи — очень скоро оттуда не будет и выезда. Решив вдруг съездить в Европу или еще куда-нибудь на отдых, военный преступник, воевавший против собственного народа в Донбассе и изобличенный в этом следователями СК РФ, рискует быть задержанным Интерполом и отправиться для судебного разбирательства в Москву. Воистину, безрадостная и деморализующая перспектива.

«Всем этим лицам, гражданам Украины, прекрасно известно, что против них возбуждены уголовные дела в России. Они весьма ограничены в плане поездок — особенно те из них, кого уже объявили в международный розыск. Даже если они не будут экстрадированы в Россию после задержания Интерполом, то им как минимум нужно будет потратить время и деньги, чтобы убедить европейские суды в том, что запрос на их экстрадицию мотивирован политически. В каком-то смысле они заперты на Украине», — пояснил для корреспондента ФАН Валерий Ванин, член Адвокатской палаты, юрист-международник.

Ладно, пусть невозможность съездить в ту же Голландию и можно пережить. Но чего такой «герой АТО» пережить не может, так это крушения покрывающего его режима: российские следователи не работают в стол. При смене власти на Украине новое правительство в Киеве, вполне возможно, учредит трибунал, чтобы честно разобраться о том, кто герой, а кто преступник. Тогда собранные СК РФ доказательства придутся как нельзя кстати. Ну, или некстати — все зависит от точки зрения.