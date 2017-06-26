Уголовники из ВСУ: украинских военных преступников будут искать по всему миру
Следственный комитет Российской Федерации продолжает документировать преступления украинских военнослужащих и офицеров против мирных жителей Донбасса.
Только в одном 2017 году против украинских силовиков было возбуждено более полусотни уголовных дел. Всего же — по состоянию на июнь нынешнего года — СК РФ собрал сведения о военных преступлениях около сотни украинских граждан.
Из этой сотни погоны ВСУ носят 47 человек. В отношении 12 обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ряд из них уже объявлен в международный розыск.
Когда СК РФ только начинал свою работу, многие проправительственные эксперты и юристы на Украине со смехом утверждали, что все это не имеет смысла. Некоторые сомневаются в продуктивности работы российских следователей до сих пор. Их аргументация достаточно проста. Следственный комитет и суды, готовые расследовать факты военных преступлений против народа Донбасса, находятся в России. Сами подследственные — на Украине. Учитывая нынешнюю политическую конъюнктуру, не существует практически никакого шанса, что «герои АТО», замешанные в военных преступлениях, когда-либо будут экстрадированы в РФ.
Из Киева — по крайней мере, пока там правит Петр Порошенко и другие люди, дорвавшиеся до власти после госпереворота, — выдачи нет. Такой скептической позиции, например, придерживается известный украинский юрист и правозащитник Татьяна Монтян.
«Следственный комитет РФ может собирать сведения об украинских военных преступниках, но разве от этого есть какая-то польза людям, живущим под обстрелами? Никакой. Я не думаю, что вся эта работа когда-либо повлечет за собой юридические последствия», — заявила она в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Есть и те, кто придуривается прямо противоположной точки зрения. Военным преступникам в рядах ВСУ есть о чем беспокоиться. Так, бывший замглава военной прокуратуры Центрального региона Украины Анатолий Маркевич недавно напомнил солдатам и офицерам украинской армии, обстреливающим Донбасс, что мир не заканчивается одной лишь Незалежной.
«Следственный комитет РФ объявил их в розыск, в том числе международный, по факту совершения уголовных преступлений. И если их подали в розыск по линии Интерпола, значит, их будут задерживать и экстрадировать в РФ. Офицеры очень этим обеспокоены. Военная прокуратура должна была предупредить это, должна была фиксировать правонарушения, но она не работает. В итоге армия деморализована», — отметил он.
Действительно, из Киева не только нет выдачи — очень скоро оттуда не будет и выезда. Решив вдруг съездить в Европу или еще куда-нибудь на отдых, военный преступник, воевавший против собственного народа в Донбассе и изобличенный в этом следователями СК РФ, рискует быть задержанным Интерполом и отправиться для судебного разбирательства в Москву. Воистину, безрадостная и деморализующая перспектива.
«Всем этим лицам, гражданам Украины, прекрасно известно, что против них возбуждены уголовные дела в России. Они весьма ограничены в плане поездок — особенно те из них, кого уже объявили в международный розыск. Даже если они не будут экстрадированы в Россию после задержания Интерполом, то им как минимум нужно будет потратить время и деньги, чтобы убедить европейские суды в том, что запрос на их экстрадицию мотивирован политически. В каком-то смысле они заперты на Украине», — пояснил для корреспондента ФАН Валерий Ванин, член Адвокатской палаты, юрист-международник.
Ладно, пусть невозможность съездить в ту же Голландию и можно пережить. Но чего такой «герой АТО» пережить не может, так это крушения покрывающего его режима: российские следователи не работают в стол. При смене власти на Украине новое правительство в Киеве, вполне возможно, учредит трибунал, чтобы честно разобраться о том, кто герой, а кто преступник. Тогда собранные СК РФ доказательства придутся как нельзя кстати. Ну, или некстати — все зависит от точки зрения.
«Все лица, причастные к нарушениям норм международного гуманитарного права в Донбассе, должны понести за это ответственность, вне зависимости от того, на какой стороне они выступают. Сейчас для того, чтобы работа СК РФ по факту преступлений украинских военных преступлений имела перспективу, России необходимо конструктивно сотрудничать с международными инстанциями и самой показывать пример беспристрастного подхода», — подвел итог доцент юридического факультета МГУ Глеб Богуш.