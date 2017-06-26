МИД Украины: Дата встречи лидеров «нормандской четверки» по Донбассу согласовывается

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Москва, 26 июня. Дата встречи по Донбассу, в которой примут участие президент России Владимир Путин, глава Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон, согласовывается. Об этом журналистам в понедельник сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Время и формат согласовываются. Возможно, сначала будет телефонный звонок всех лидеров «нормандской четверки», — подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о подготовке к проведению телефонных переговоров лидеров «нормандской четверки».