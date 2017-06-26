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Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения
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    Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

    19:20  26 Июня 2017
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    Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

    Москва, 26 июня. Атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из подводного положения.

    Пуск был совершен из подводного положения в акватории Баренцева моря в соответствии с планом боевой подготовки. Согласно данным объективного контроля, боевые блоки «Булавы» выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне Кура на Камчатке.

    Стоит отметить, что до конца 2017 года будут проведены еще десять пусков межконтинентальных баллистических ракет, в рамках летных испытаний перспективных образцов вооружения.

    Автор: Алексей Громов
    #юрий долгорукий #булава
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