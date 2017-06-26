Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

В Избранное

Москва, 26 июня. Атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из подводного положения.

Пуск был совершен из подводного положения в акватории Баренцева моря в соответствии с планом боевой подготовки. Согласно данным объективного контроля, боевые блоки «Булавы» выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне Кура на Камчатке.

Стоит отметить, что до конца 2017 года будут проведены еще десять пусков межконтинентальных баллистических ракет, в рамках летных испытаний перспективных образцов вооружения.