Мэй подстраховала свое правительство голосами депутатов из Северной Ирландии

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Лондон, 26 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась с лидером Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Арлин Фостер о поддержке правительства, в котором партия самой Мэй представлена меньшинством. Об этом сообщает Sky New.

В подписанном сторонами документе говорится, что ДЮП готова оказать правительству поддержку в «принятии законов, связанных с выходом Соединённого Королевства из ЕС и вопросами национальной безопасности». Уточняется, что голоса 10 депутатов от ДЮП Тереза Мэй получила за обещание выделить 1 млрд фунтов в бюджет Северной Ирландии в ближайшие два года.

Ожидается, что этим соглашением Мэй воспользуется уже на грядущем голосовании по тронной речи королевы, в которой она изложила законодательную программу правительства на ближайшие два года.