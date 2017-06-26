Конец военного господства США: Пентагон в ужасе от российского танка «Армата»
Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Russia Claims Its Armata Tank Has Three Times the Range of American Armor («Россия утверждает, что ее танк «Армата» имеет дальность в три раза большую, чем у американских танков»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом The National Interest.
По имеющимся данным, российский боевой танк следующего поколения войдет в эксплуатацию раньше планируемого срока и превзойдет американскую модель.
Как сообщил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин 20 июня в интервью российским СМИ, корпорация «Уралвагонзавод» планирует протестировать боевой танк Т-14 «Армата» на испытательном полигоне в Нижнем Тагиле. Разработка продолжалась после распада СССР, часть данных о проекте появилась в 2012 году. Сейчас Россия проводит полевые испытания 100 танков «Армата». Если новый вид вооружений оправдает возложенные на него ожидания, министерство обороны России обещает произвести 2300 танков к 2020 году.
«Армата», безусловно, серьезная машина. Специалисты Army Recognition отметили, что необитаемая башня танка будет оборудована гладкоствольной танковой 125-мм пушкой 2А82-1М с автоматом заряжания и боекомплектом на 45 снарядов. Однако последующие версии «Арматы» смогут похвастаться 152-мм танковой пушкой и, предположительно, возможностью вести огонь снарядами с ядерными боеголовками. Потенциальные модели пулеметного вооружения варьируются между пулеметами типа НСВ (Никитин-Соколов-Волкова), используемыми сейчас в боевых танках Т-72, Т-64 и Т-80, и боевым модулем с 7,62-мм пулеметом.
Но самым тревожным является не столько вооружение, сколько его дальность: согласно некоторым сведениям, главное орудие «Арматы» сможет стрелять новыми и улучшенными ракетами с лазерным наведением 3УБК21 «Спринтер», способными поражать цели на расстоянии 12 километров. Это намного дальше четырех километров, на которые способен новый и улучшенный M1A2 SEP V3 «Абрамс» с танковой 120-мм пушкой (М256), если верить сообщениям Popular Mechanics. Это значит, что в случае наземного противостояния между США и Россией, скажем, в Сирии или на Украине, российская боевая машина сможет поразить американскую прежде, чем американский танк выйдет на ударную позицию.
То, что «Армата» может создать проблемы для военных, привыкших к десятилетиям господства «Абрамса», видимо, не новость для специалистов министерства обороны США. В апреле генерал-лейтенант Джон Мюррей доложил комитету Сената США по вооруженным силам, что российский танк «Армата» и израильская «Меркава» быстро приближаются к «паритету» с «Абрамсом» и смогут эффективно противостоять американским танковым частям. Такая тенденция говорит о том, что Пентагон отстает в обновлении возможностей современного вооружения для обеспечения стратегического преимущества.
Действительно, в тот же день, когда Рогозин объявил о новых сроках испытаний «Арматы», комитет Сената США по вооруженным силам опубликовал проект своего закона об ассигнованиях на национальную оборону в 2018 году, в котором призвал армию активизировать все усилия по модернизации, уделяя особое внимание среди прочего «разработке боевой машины пехоты следующего поколения и основного боевого танка», который заменит «Абрамса». Но учитывая, что за последнее десятилетие армия потратила 18 миллиардов долларов, не разработав ни одного военного транспортного средства, «Армата» вполне может вытеснить «Абрамса» и занять место основного боевого танка в настоящее время.
Несмотря на это, беспокойство о превосходстве российского танка может быть немного преждевременным. Как отмечает The National Interest, российское военное дело имеет долгую, странную историю строительства внушающих страх военных машин, которые далеко не всегда оправдывают ожидания. И хотя «Армата» якобы направлена на исправление прошлых недостатков боевых танков России с ее комбинацией реактивной брони и системы активной защиты, спроектированной для перехвата и уничтожения ракет, она все еще не «Абрамс» и является легкой добычей на поле битвы, даже несмотря на то, что дальность поражения у нее теперь выше.
«В условиях реальной войны редко бывают ситуации, когда два объекта видны друг другу на расстоянии 7,5 миль на земле, — объясняет эксперт Кайл Мизоками. — За исключением равнин Канзаса, степей России и Синайской пустыни, редко можно найти место, где два объекта видны друг другу даже на расстоянии трех-четырех миль. И даже если «Армате» удастся нацелиться на «Абрамса» на экстремальных дистанциях, броня «Абрамса», усиленная за счет слоя обедненного урана и реактивной брони и считающаяся лучшей в мире, выдержит. Реактивная броня особенно полезна против боеголовки с кумулятивным зарядом «Спринтер».
Время покажет, насколько «Абрамс» и «Армата» смогут противостоять друг другу на поле битвы. В начале июня правительство России предложило экипажам танков НАТО соревноваться с российскими танковыми батальонами на ежегодном «Танковом биатлоне». Этот жест, возможно, поможет укрепить военные связи и разрядить конфликты и напряженность между Белым домом и Кремлем. Но было бы не удивительно узнать, что российская сторона просто хочет отправить Западу сообщение: ваши дни господства в области бронетанковой техники подходят к концу.
«Пришло время нам столкнуться лицом к лицу, парни, — сказали российские экипажи танков в интервью Russia Today, шутливо бросая вызов НАТО. — Вместо того, чтобы наставлять друг на друга оружие, давайте соревноваться друг с другом на тренировочных площадках. Давайте! Мы будем вас ждать».