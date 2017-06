Конец военного господства США: Пентагон в ужасе от российского танка «Армата»

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Russia Claims Its Armata Tank Has Three Times the Range of American Armor («Россия утверждает, что ее танк «Армата» имеет дальность в три раза большую, чем у американских танков»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом The National Interest.

По имеющимся данным, российский боевой танк следующего поколения войдет в эксплуатацию раньше планируемого срока и превзойдет американскую модель.

Как сообщил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин 20 июня в интервью российским СМИ, корпорация «Уралвагонзавод» планирует протестировать боевой танк Т-14 «Армата» на испытательном полигоне в Нижнем Тагиле. Разработка продолжалась после распада СССР, часть данных о проекте появилась в 2012 году. Сейчас Россия проводит полевые испытания 100 танков «Армата». Если новый вид вооружений оправдает возложенные на него ожидания, министерство обороны России обещает произвести 2300 танков к 2020 году.

«Армата», безусловно, серьезная машина. Специалисты Army Recognition отметили, что необитаемая башня танка будет оборудована гладкоствольной танковой 125-мм пушкой 2А82-1М с автоматом заряжания и боекомплектом на 45 снарядов. Однако последующие версии «Арматы» смогут похвастаться 152-мм танковой пушкой и, предположительно, возможностью вести огонь снарядами с ядерными боеголовками. Потенциальные модели пулеметного вооружения варьируются между пулеметами типа НСВ (Никитин-Соколов-Волкова), используемыми сейчас в боевых танках Т-72, Т-64 и Т-80, и боевым модулем с 7,62-мм пулеметом.

Но самым тревожным является не столько вооружение, сколько его дальность: согласно некоторым сведениям, главное орудие «Арматы» сможет стрелять новыми и улучшенными ракетами с лазерным наведением 3УБК21 «Спринтер», способными поражать цели на расстоянии 12 километров. Это намного дальше четырех километров, на которые способен новый и улучшенный M1A2 SEP V3 «Абрамс» с танковой 120-мм пушкой (М256), если верить сообщениям Popular Mechanics. Это значит, что в случае наземного противостояния между США и Россией, скажем, в Сирии или на Украине, российская боевая машина сможет поразить американскую прежде, чем американский танк выйдет на ударную позицию.

То, что «Армата» может создать проблемы для военных, привыкших к десятилетиям господства «Абрамса», видимо, не новость для специалистов министерства обороны США. В апреле генерал-лейтенант Джон Мюррей доложил комитету Сената США по вооруженным силам, что российский танк «Армата» и израильская «Меркава» быстро приближаются к «паритету» с «Абрамсом» и смогут эффективно противостоять американским танковым частям. Такая тенденция говорит о том, что Пентагон отстает в обновлении возможностей современного вооружения для обеспечения стратегического преимущества.

Действительно, в тот же день, когда Рогозин объявил о новых сроках испытаний «Арматы», комитет Сената США по вооруженным силам опубликовал проект своего закона об ассигнованиях на национальную оборону в 2018 году, в котором призвал армию активизировать все усилия по модернизации, уделяя особое внимание среди прочего «разработке боевой машины пехоты следующего поколения и основного боевого танка», который заменит «Абрамса». Но учитывая, что за последнее десятилетие армия потратила 18 миллиардов долларов, не разработав ни одного военного транспортного средства, «Армата» вполне может вытеснить «Абрамса» и занять место основного боевого танка в настоящее время.

Несмотря на это, беспокойство о превосходстве российского танка может быть немного преждевременным. Как отмечает The National Interest, российское военное дело имеет долгую, странную историю строительства внушающих страх военных машин, которые далеко не всегда оправдывают ожидания. И хотя «Армата» якобы направлена на исправление прошлых недостатков боевых танков России с ее комбинацией реактивной брони и системы активной защиты, спроектированной для перехвата и уничтожения ракет, она все еще не «Абрамс» и является легкой добычей на поле битвы, даже несмотря на то, что дальность поражения у нее теперь выше.

«В условиях реальной войны редко бывают ситуации, когда два объекта видны друг другу на расстоянии 7,5 миль на земле, — объясняет эксперт Кайл Мизоками. — За исключением равнин Канзаса, степей России и Синайской пустыни, редко можно найти место, где два объекта видны друг другу даже на расстоянии трех-четырех миль. И даже если «Армате» удастся нацелиться на «Абрамса» на экстремальных дистанциях, броня «Абрамса», усиленная за счет слоя обедненного урана и реактивной брони и считающаяся лучшей в мире, выдержит. Реактивная броня особенно полезна против боеголовки с кумулятивным зарядом «Спринтер».

Время покажет, насколько «Абрамс» и «Армата» смогут противостоять друг другу на поле битвы. В начале июня правительство России предложило экипажам танков НАТО соревноваться с российскими танковыми батальонами на ежегодном «Танковом биатлоне». Этот жест, возможно, поможет укрепить военные связи и разрядить конфликты и напряженность между Белым домом и Кремлем. Но было бы не удивительно узнать, что российская сторона просто хочет отправить Западу сообщение: ваши дни господства в области бронетанковой техники подходят к концу.