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Сирия сегодня: США снова бомбят мирных жителей, ИГ держит оборону на севере Ракки
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    Сирия сегодня: США снова бомбят мирных жителей, ИГ держит оборону на севере Ракки

    20:33  26 Июня 2017
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    Сирия сегодня: США снова бомбят мирных жителей, ИГ держит оборону на севере Ракки

    Сирия, 26 июня. Трамп еще до бомбардировок в Сирии знал, что Дамаск не применял химическое оружие в Хан-Шейхуне. Международная коалиция продолжает бомбить мирных жителей в Ракке. Саудиты грозят Москве войной. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Трамп все знал

    По сообщениям ряда зарубежных СМИ, президент США Дональд Трамп изначально знал, что Дамаск не применял химическое оружие в Хан-Шейхуне, но все равно дал отмашку о нанесении удара по авиабазе «Шайрат» на юго-востоке провинции Хомс. Якобы применение химоружия стало лишь удобным поводом. Более того, никаких боевых отравляющих веществ в регионе не наблюдалось в принципе. 

    Известно, что спецслужбы США предупреждали президента в отсутствии доказательств вины Дамаска, но Трамп проигнорировал их мнение. Зато поверил фотографиям и видео организации «Белые каски». На них изображены люди, как будто бы умирающие от действия нервно-паралитического газа зарина. Эти же фотографии из Хан-Шейхуна были продемонстрированы и на заседании СБ ООН. В доказательства поверили большинство мировых СМИ: Башара Асада сделали виновником химической атаки. 

    Трамп все знал

    Курды против ИГИЛ* в Ракке

    Вокруг Ракки, столицы «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ), разворачиваются серьезные бои. Так, формирования вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) завоевали контроль над двумя кварталами в центре города.

    Известно, что арабо-курдские отряды очистили от боевиков ИГИЛ кварталы Нахда и Эль-Кадисия. А когда те попытались пойти в контратаку, то террористам был дан отпор. В рядах исламистов большие потери в живой силе, много раненых.

    Отряды СДС проводят операцию «Гнев Евфрата», подойдя к Ракке с западной и восточной стороны. На севере города боевики ИГИЛ держат оборону на территории бывших армейских казарм. 

    В то же время курдские ополченцы обнаружили на складе «Исламского государства» оружие турецкого производства. В крупном арсенале также хранилось большое количество боеприпасов, автоматы, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы — все турецкого производства. 

    И все бы хорошо, но международная коалиция во главе с США по-прежнему наносит ракетно-бомбовые удары по мирным жителям Ракки. Именно так они понимают воздушную поддержку курдам, которые взяли под контроль 25 процентов территории города. Сирийские источники подчеркивают: во время последних авиаударов в Ракке погибли и получили ранения более 20 мирных жителей. За месяц это число перевалило за 500 человек.

    Международная коалиция во главе с США по-прежнему наносит ракетно-бомбовые удары по мирным жителям Ракки

    Иордания оживляется

    Руководство Иордании выступило с инициативой для ООН — внести коррективы в документы организации по приграничной территории Израиля и Сирии. Как полагают власти страны, это нужно сделать по причине наличия в регионе «негосударственных игроков».

    Совет безопасности ООН не против заняться рассмотрением инициативы Аммана. Ни в Москве, ни в Вашингтоне не отрицают, что на озвученных территориях присутствуют как радикалы из ИГИЛ, так и члены «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в РФ).

    При этом американская сторона играет в свою игру и настаивает на удалении из региона сил ливанского движения «Хезболла». Оно, как известно, оказывает поддержку официальному сирийскому правительству. В России уверены: отряды «Хезболлы» покинут территорию республики только после окончательной победы над боевиками.

    Принц свихнулся

    Новый наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Сальман Аль Сауд выразил свое мнение о России. В официальном сообщении Эр-Рияда для прессы он заявил, что Владимир Путин и в принципе Россия являются главной угрозой для его страны.

    «В Сирии много террористических групп, которые нужно одолеть. Но русские пытаются распространять терроризм на Ближнем Востоке, нападая на ополченцев Сирийской свободной армии», — высказался принц.

    Дальше Аль Сауда уже просто понесло: он пообещал не быть мягким в отношениях с Москвой и послать ультиматум Путину. А если Россия «будет продолжать беспорядочные бомбежки», Сауд обещал дать ей серьезный отпор и вообще уничтожить все российские силы в Сирии за три дня. После этого многие эксперты и политики всерьез задумались, все ли у наследного принца хорошо со здоровьем. 

    Понятно, что Россия не ведет никаких бомбежек. Известно, что сами саудиты охотно спонсируют террористов на Ближнем Востоке. Вспоминается, что Эр-Рияд долгие годы не мог совладать с ополченцами в Йемене. Все это превращает слова принца в какой-то официальный бред. А ведь это едва ли не самый близкий союзник США, Израиля и Германии.

    Принц свихнулся

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Максим Вручный
    #дональд трамп #сша #сирия #иг #игил #башар асад #ракка
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