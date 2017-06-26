ВКС РФ получили новую партию самолетов Як-130

В Избранное

Краснодар, 26 июня. Краснодарское высшее военное авиационное училище получило три новых учебных самолета Як-130. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Самолеты совершили перелет с места сборки в Иркутской области до места базирования в Краснодарском крае, осуществив три посадки для заправки по пути.

По словам представителей Минобороны, завод-производитель ежегодно передает авиабазам краснодарского училища самолеты Як-130, начиная с 2013 года. Всего учреждение получило более 80 самолетов этой модели.