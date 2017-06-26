ФАС завела дела на Burger King, «Му-му» и «Шоколадницу» из-за завышенных цен

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Москва, 26 июня. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении ресторанов Burger King, «Шоколадница» и «Му-му» из-за высоких цен в заведениях, которые расположены в аэропортах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

По данным ведомства, компании злоупотребляют своим положением на рынке розничной торговли пищевыми продуктами, устанавливая высокие цены в аэропортах Московской области.

В пресс-службе ФАС отметили, что дела были инициированы после многочисленных обращений посетителей аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. В настоящее время проверка продолжается.