При строительстве метро в Риме нашли остатки древнего деревянного дома
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Рим, 26 июня. Строители линии метро в столице Италии обнаружили деревянный дом, который датируется II–III веком нашей эры. Об этом сообщили итальянские СМИ.
Согласно предварительной информации, речь идет о частично сгоревшем древнеримском здании, которое стояло в районе Колизея. Как отметили ученые, именно благодаря пожару остатки двух помещений сохранились до наших дней.
Напомним, ранее стало известно о том, что археологи в Египте обнаружили древний протез.