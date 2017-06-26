При строительстве метро в Риме нашли остатки древнего деревянного дома

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Рим, 26 июня. Строители линии метро в столице Италии обнаружили деревянный дом, который датируется II–III веком нашей эры. Об этом сообщили итальянские СМИ.

Согласно предварительной информации, речь идет о частично сгоревшем древнеримском здании, которое стояло в районе Колизея. Как отметили ученые, именно благодаря пожару остатки двух помещений сохранились до наших дней.

Rome C-line metro dig keeps on giving: largest intact wooden structures, sunroom, furniture, etc https://t.co/cGWRgTsgzH via @repubblica — Joseph Lo Bianco (@josephlobianco) June 26, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что археологи в Египте обнаружили древний протез.