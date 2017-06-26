Самолет Thomas Cook экстренно сел в Манчестере со сломанным крылом

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Манчестер, 26 июня. Самолет авиакомпании Thomas Cook был вынужден вернуться в аэропорт Манчестера и совершить экстренную посадку из-за сломанного крыла.

Согласно предварительным данным, Airbus A330 направлялся из Манчестера на Кубу, однако по пути экипаж обнаружил поломку и принял решение развернуть воздушное судно.

Представители Thomas Cook отметили, что у лайнера возможна «техническая исправность», однако не стали вдаваться в подробности. Как сообщает Daily Mail, в результате происшествия никто не пострадал.