Суд вернул приставам материалы дела в отношении Багдасарян

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Москва, 26 июня. Сотрудники Савеловского суда Москвы вернули приставам дело участницы уличных гонок Мары Багдасарян из-за допущенных ошибок в документах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского суда Константина Тимошенко.

Ранее стало известно, что Мару Багдасарян задержали в Москве за прогул общественных работ. Савеловский суд планировал привлечь Багдасарян к ответственности за уклонение от обязательных работ.

По словам Тимошенко, суд был вынужден вернуть административное дело в отношении Мары Багдасарян судебным приставам для устранения нарушений.