Нам должны деньги: Киев потребует вернуть арестованный в Швейцарии залог за «Евровидение»

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Киев, 26 июня. Украинская сторона намерена требовать от Швейцарии вернуть арестованные средства, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий на проведение международного конкурса исполнителей «Евровидение-2017». Об этом сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

Аласания заявил, что ему неинтересно, кто инициировал арест денежных средств.

«Нам должны вернуть деньги, и мы будем этого требовать», — заявил он в интервью «Украинской правде».

Глава НОТУ уточнил, что для урегулирования этого вопроса украинская сторона привлекла швейцарскую юридическую фирму.

В своем Facebook он отметил, что несмотря на неприятности, деньги контрагентам выплачиваются, акты закрываются и т.д.

Гроші контрагентам за Евробачення виплачуються, акти виконаних робіт закриваються, зради скасовуються. تم نشره بواسطة ‏‎Zurab Alasania‎‏ في 26 يونيو، 2017

Как сообщало ранее URA.Ru, управление принудительного взыскания задолженности в Женеве начало процедуру ареста 15 млн евро, которые Киев передал Европейскому вещательному союзу для подготовки и проведения песенного конкурса. После проведения конкурса деньги должны были вернуться в бюджет Украины, однако этого не случилось.