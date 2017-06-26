Путин внес в Госдуму Конвенцию Совета Европы против финансирования терроризма

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Москва, 26 июня. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию Совета Европы по борьбе с финансированием международного терроризма.

Документ предлагает выявление и конфискацию доходов от преступной деятельности, а также от финансирования терроризма. Заниматься этими вопросами будут министерство юстиции РФ и Генпрокуратура РФ. При этом Конвенция предполагает сотрудничество между компетентными органами разных стран.