Ирак, Сирия, далее везде: почему США проигрывают все войны, которые начинают

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Почему США проигрывают все свои войны со времен окончания Второй мировой? И почему Вашингтон проваливает любые военные интервенции без видимого повода? Перевод материала Why America loses wars it starts от Business Insider представляет Федеральное агентство новостей.

Вьетнам, вторжение в Гренаду, взрывы в Ливане в октябре 1983 года, вторая иракская война, вторжение в Ливию в 2011 году и теперь Сирия — все это примеры американских неудач. Существуют две причины этого. Первая — неспособность президентов к рациональному стратегическому мышлению и суждениям. Вторая — параллельное отсутствие достаточных знаний и понимания обстоятельств и ситуаций, в которых должна использоваться военная сила.

50 лет назад Джон Кеннеди и Линдон Джонсон оказались в ловушке во Вьетнаме из-за острого отсутствия рациональной стратегической оценки. Советский Союз был не насколько стабильным, а Северный Вьетнам не был на передовой мирового коммунистического переворота. Однако Вашингтону понадобились 10 лет и 58 тысяч погибших американцев, чтобы вывести войска. Но извлекли ли из этого сокрушительного поражения что-нибудь последующие президенты? Увы, нет.

Одна из причин недавних неудач заключается в том, что ни один из последних четырех президентов, включая Трампа, не имел необходимого опыта или стратегического мышления для применения военной силы. Биллу Клинтону повезло больше остальных: он вступил в должность после распада Советского Союза, сокрушительного поражения Саддама Хусейна в 1991 году, которое восстановило американский военный авторитет. В то же время экономика уже шла на подъем. Однако Клинтон оказался не в состоянии справиться с «Аль-Каидой» (деятельность организации запрещена в РФ) и Усамой Бен Ладеном, он проигнорировал гуманитарную катастрофу в Руанде и только через 78 дней смог прекратить трагедию Косово.

Джордж Буш полагал, что его «политика освобождения» наряду с внедрением демократии изменит геостратегический ландшафт Ближнего Востока в лучшую сторону. Результатом стало вторжение 2003 года и оккупация Ирака. Возможно, это стало величайшей американской стратегической катастрофой со времен гражданской войны.

Барак Обама не имел представления о том, как вести «хорошую войну» в Афганистане, одновременно выведя войска из «плохой войны» в Ираке. Требования, чтобы Башар Асад покинул свой пост в Сирии, усугубили этот кризис. Интервенция в Ливию в 2011 году, чтобы «спасти» народ бенгази, ввергла страну в хаос. И «стратегический поворот в Азию» только напугал союзников и разозлил Китай, не дав положительных результатов.

На сегодняшний день администрация Трампа так и не придумала убедительной стратегии для решения многих кризисов и конфликтов, унаследованных от Обамы. В том числе и того, что многие называют «восстающей Россией» и «восходящим Китаем».

Почему президенты и министры не могут мыслить рационально и стратегически — вопрос, который должен волновать американцев. В прошлых неудачах также отсутствовали всеобъемлющее знание и понимание обстоятельств. Действительно, до терактов 11 сентября мало кто из американцев знал, что из себя представляют сунниты и шииты. Как же предостеречь будущих руководителей от ловушки необоснованных стратегических решений и острой нехватки знаний об условиях, в которых может быть использована сила?

Это вопрос, который надо поставить перед Белым домом. В противном случае в будущем у Америки будет меньше шансов на успех. Более вероятно, вместо этого страна повторит прошлые неудачи Вьетнама, второй иракской войны и вторжения в Ливию. Но оправдают ли ожидания американцев их лидеры?