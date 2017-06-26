Армия Сирии и ополченцы отбили контратаки боевиков под Дамаском

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Дамаск, 26 июня. Сирийские правительственные войска совместно с ополченцами отразили нападение подразделений вооруженной оппозиции в нескольких десятках километров от Дамаска. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

Столкновение произошло в районе Бир-Касаб в 75 км к юго-востоку от Дамаска. В атаку на солдат Асада и ополченцев пошли боевики из группировки «Усуд аш-Шаркия» и бригады «Ахмеда Абдо». Их целью было вернуть под свой контроль оазис Бир-Касаб, который расположен в Сирийской пустыне на шоссе к границе с Иорданией.

Правительственные войска и ополченцы отразили атаку боевиков и даже перешли в наступление и начали преследование отступающих боевиков, вынудив их вернуться к базе в Раджм-эс-Сарихи.