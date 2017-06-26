Отношения Путина и Назарбаева задают тон работе парламентов РФ и Казахстана — Володин

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Сеул, 26 июня. Взаимодействие президента России Владимира Путина и его казахского коллеги Нурсултана Назарбаева задает темп работе парламентов двух стран.

Такое заявление сделал в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с председателем мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматуллиным. Встреча проходит в Сеуле в преддверии Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

«Отношения наших глав государств задают темп работе парламентов, и мы будем делать все, чтобы те решения, которые они принимают, были реализованы через законодательство, закреплены через правовую базу», — отметил Володин.