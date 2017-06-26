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Сирия сегодня: САА идет на ИГ в Абу-Кемаль, атака «Джебхат ан-Нусры» в Дамаске
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    Сирия сегодня: САА идет на ИГ в Абу-Кемаль, атака «Джебхат ан-Нусры» в Дамаске

    18:58  26 Июня 2017
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    Сирия сегодня: САА идет на ИГ в иракский Абу-Камаль, атака «Джебхат ан-Нусры» в Дамаске

    Сирия, 26 июня. Армия Асада и союзные сирийские, иракские и ливанские силы двигаются вдоль иракской границы для битвы с ИГ* в Абу-Кемале, отряды САА продвигаются в Дейр эз-Зоре, военным удалось отбить атаку «Джебхат ан-нусры» в Дамаске, в провинции Кунейтра идут ожесточенные бои между сирийскими военными и их союзниками и коалицией боевиков. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Поход на ИГ в Ираке

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) готовятся атаковать ИГ в одном из самых важных пограничных городов между сирийской провинцией Дейр эз-Зор и иракской провинцией Анбар, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

    Сирийская армия, возглавляемая 5-м штурмовым корпусом, планирует в течение ближайших нескольких дней освободить насосную станцию ​​Т-2, находящуюся под контролем боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

    В случае если отрядам САА удастся вернуть контроль над Т-2, перед армией Башара Асада открывается путь к газовым месторождениям Аказ, откуда они загонят отряды боевиков в стратегически важный город Абу-Кемаль и уничтожить находящихся там экстремистов. Тем самым правительственные войска смогут отрезать самый важный маршрут поставок ИГИЛ из Ирака, что ускорит падение группировки, дислоцирующейся близ провинции Дейр эз-Зор.

    Помогать сирийской армии в завершении этой операции будут иракские силы народной мобилизации «Хашд аль-Шааби», отряды «Хезболлы» и проиракские шиитские отряды «Лива Фатимийюн» («Бригада Фатимидов»).

    Все вышеупомянутые силы, отмечается агентство, сыграли ключевую роль в операциях сирийских правительственных сил в юго-восточной Сирии, заняв большие части провинций Эс-Сувейда, Хомс и Дамаск.

    Поход на ИГ в Ираке

    Продвижение САА в Дейр эз-Зоре

    Правительственные войска при содействии сил союзников взяли под контроль село Ад-Далиайят неподалеку от района Тель-Хувеймат, расположенный в провинции Дейр эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA.

    По данным военного источника SANA, армейские подразделения продолжили успешное продвижение вглубь сирийской пустыни Аль-Бадия. В результате наступления САА было уничтожено множество экстремистов ИГ вместе с оружием. Также агентство сообщает, что отряды саперов начали зачистку освобожденной территории от мин и взрывных устройств, оставленных боевиками.

    Как сообщает агентство Al-Masdar, ВВС Сирии оказывали военным поддержку с воздуха, нанося удары по скоплениям и позициям боевиков в окрестностях районов Аль-Макабер и Панорама. Также армейские подразделения нанесли удары по позициям боевиков в районе дислоцирования 137-го полка, в районе Аль-Рашдия и в окрестностях Дейр эз-Зора.

    Продвижение САА в Дейр эз-Зоре

    Правительственные войска отбили атаку «Джебхат ан-Нусры» в Дамаске

    В юго-восточной части Дамаска отряды САА столкнулись с боевиками «Джебхат ан-Нусры», пытавшимися атаковать посты правительственных войск в направлении Бир Кассаб и Раджем аль-Сарихи, сообщает SANA. Отмечается, что военные при поддержке артиллерии и правительственной авиации, смогли отразить нападение экстремистов, уничтожив при этом пять оснащенных пулеметами автомобилей, два грузовика, ракетную установку, противотанковую ракетную пусковую установку и пушку-миномет.

    Правительственные войска отбили атаку «Джебхат ан-нусры» в Дамаске

    Бои и союзы в Кунейтре

    Тяжелые столкновения продолжаются между САА при поддержке Национальных сил обороны и союзных военизированных формирований с боевиками «Джейш аль-Мухаммад», действующими совместно с группировками коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков бывшей сирийской ветви «Аль-Каиды» — Джебхат-ан-Нусры»  — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) и исламистскими отрядами Сирийской свободной армии (ССА) вблизи города Аль-Баас в провинции Кунейтра, сообщает Al-Masdar.

    Агентство отмечает, что Израиль оказывает поддержку сложившемуся союзу боевиков, нанося авиаудары по правительственным войскам и их союзникам.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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