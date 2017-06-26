Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Трамп и девочка из Сирии стали самыми влиятельными людьми в Интернете
Новороссия
Донбасс: власти ДНР и ЛНР с удивлением восприняли «формулу Макрона»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: власти ДНР и ЛНР с удивлением восприняли «формулу Макрона»

    18:32  26 Июня 2017
    306

    Донбасс: власти ДНР и ЛНР с удивлением восприняли «формулу Макрона»

    Донецк, 26 июня. Власти республик Донбасса с недоумением восприняли заявление президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. По итогам встречи Макрон заявил, что в ближайшее время будет подготовлен конкретный и практичный проект реализации минских соглашений в рамках «нормандского формата», который уже получил название «формула Макрона».

    Как пояснил, представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, действия Макрона «напоминают попытку изобрести велосипед».

    «Проект дорожной карты, в которой предполагается зафиксировать пошаговое исполнение минских соглашений, обсуждается с прошлой осени. То же самое касается отвода сил и средств, который саботируется Киевом, а также вопрос освобождения пленных», — подчеркнул Дейнего.

    В  Совете министров ДНР также заявили, что Донецк не увидел ничего нового в инициативе президента Франции по урегулированию конфликта в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #украина #лнр #франция #формула макрона #порошенкл
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ФАС завела дела на Burger King, «Му-му» и «Шоколадницу» из-за завышенных цен

        19:21 26 Июня 2017 259
        Читать
        18:45
        Сегодня

        Путин внес в Госдуму Конвенцию Совета Европы против финансирования терроризма
        17:45
        Сегодня

        Глава МВД РФ отчитался о блокировке более 16 тысяч «групп смерти»
        17:41
        Сегодня

        Макрон на встрече с Порошенко приписал Анне Ярославне украинское происхождение
        17:30
        Сегодня

        ФИФА: Результаты допинг-тестов сборной РФ перед Кубком конфедераций отрицательные
        17:14
        Сегодня

        МЧС предупредило петербуржцев о грядущем усилении ветра

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 1238

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1425

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1617

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3922

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        512
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

        Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

        19:20   26 Июня 2017
        208
        Верховный суд США отменил блокировку иммиграционного указа Трампа

        Верховный суд США отменил блокировку иммиграционного указа Трампа

        18:13   26 Июня 2017
        196
        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения

        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения

        15:11   26 Июня 2017
        576
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        1425