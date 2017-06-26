Донбасс: власти ДНР и ЛНР с удивлением восприняли «формулу Макрона»

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Донецк, 26 июня. Власти республик Донбасса с недоумением восприняли заявление президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. По итогам встречи Макрон заявил, что в ближайшее время будет подготовлен конкретный и практичный проект реализации минских соглашений в рамках «нормандского формата», который уже получил название «формула Макрона».

Как пояснил, представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, действия Макрона «напоминают попытку изобрести велосипед».

«Проект дорожной карты, в которой предполагается зафиксировать пошаговое исполнение минских соглашений, обсуждается с прошлой осени. То же самое касается отвода сил и средств, который саботируется Киевом, а также вопрос освобождения пленных», — подчеркнул Дейнего.

В Совете министров ДНР также заявили, что Донецк не увидел ничего нового в инициативе президента Франции по урегулированию конфликта в Донбассе.