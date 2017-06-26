Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено после сбоя
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Москва, 26 июня. Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлено после кратковременного увеличения интервала движения, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
В 16.45 сообщалось, что поезда на южном участке линии следуют с увеличенными интервалами из-за подозрений на неисправность одного из составов.
Спустя полчаса движение вошло в стандартный режим.
«17.15 Замоскворецкая линия. Движение на южном участке линии вошло в график», — сообщается в аккаунте метрополитена в Twitter.
17:15 Замоскворецкая линия. Движение на южном участке линии вошло в график.— Московское метро (@MetroOperativno) June 26, 2017