Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено после сбоя

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Москва, 26 июня. Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлено после кратковременного увеличения интервала движения, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В 16.45 сообщалось, что поезда на южном участке линии следуют с увеличенными интервалами из-за подозрений на неисправность одного из составов.

Спустя полчаса движение вошло в стандартный режим.

«17.15 Замоскворецкая линия. Движение на южном участке линии вошло в график», — сообщается в аккаунте метрополитена в Twitter.