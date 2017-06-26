ИГ потеряло два танка при столкновениях с ССА в Даръа

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Даръа, 26 июня. Столкновения между террористами и «умеренной» оппозицией произошли на западе провинции Ракка.

Местные источники сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) попытались совершить ночную атаку на город Хайт на западе провинции Даръа. Населенный пункт находится под контролем группировки «Свободная сирийская армия» признаваемая западом «умеренной» оппозицией.

Нападение было отражено «умеренными» боевиками. В ходе боев «Исламское государство» лишилось двух танков, «тачанки» с артустановкой и одного «шахид-мобиля». ССА получила БМП-1 в качестве трофея. 20 игиловцев было уничтожено. Оппозиционеры потеряли около 10 человек убитыми и ранеными.

* Организация запрещена на территории РФ.