«Национальный интерес»: почему раздел Сирии не принесет мир на Ближний Восток

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Американские журналисты Денис Драгович и Ричард Айрон в статье для The National Interest написали, что мир в Сирию может принести только раздел страны на подконтрольные различным группировкам суверенные части:

«Сирия, как было известно ранее, мертва. Инвестирование в попытку возрождения довоенного статус-кво унитарного государства — это дурацкое поручение, которое истощит огромные ресурсы, затянет страдания людей и отвлечет международное сообщество от поиска более достижимых целей», — считают журналисты.

Авторы статьи считают, что ключевые проблемы могут быть преодолены только в случае перекраивания границ, что позволит различным этно-конфессиональным группам создать свои автономные администрации. И можно было бы по пунктам критиковать пространные тезисы американских журналистов, если бы ситуация не была очевидна уже на уровне темы. Надо признаться, что иронии ситуации добавляет публикация статьи о разделе Сирии именно в американском журнале с названием «Национальный интерес».

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) выразил решительное несогласие с позицией Дениса Драговича и Ричарда Айрона. Эксперт рассказал о том, что планы расчленения САР существуют уже достаточно давно. С 2011-го года звучат заявления, что нынешние границы Сирии — это не есть что-то данное навсегда и могут изменяться. Именно на это и направлены цели внешних игроков сирийского конфликта. Распад Сирии предполагает ослабление Ирана и движения «Хезболла», усиление израильских, турецких, американских позиций и проамериканских сил в регионе:

«Соединенные Штаты сразу после начала сирийского конфликта сразу заявили о нелегитимности президента Асада и о том, что правительство ведет войну со своим народом. Затем монархии Персидского залива и Турция заявляли об этом же. И то, что за этими заявлениями стояли совершенно конкретные политические интересы, глобальные интересы внешних сил, — совершенно очевидно».

Для Соединенных Штатов и отчасти для Израиля (потому что Израиль — стратегический союзник Соединенных Штатов в регионе), Сирия — это противник, так как является союзником Ирана со времен ирано-иракской войны 80-х годов и ранее. Иран же при всех договоренностях, которые были, в частности, достигнуты по иранской ядерной программе, воспринимается Израилем чуть ли не как враг номер один. По той же причине союзничества с шиитами монархии Персидского залива Сирию как противника:

«Между странами Персидского залива и Ираном противостояние идет со времен Исламской революции в Иране 1979-го года. И здесь интересы монархий совпадают с интересами Соединенных Штатов».

Соединенные Штаты, видя, как после краха Саддама Хуссейна, в Ираке возрастает иранское шиитское влияние, хотят это влияние устранить. Поэтому наш собеседник видит в рассуждениях о том, что раздел Сирии поможет привести к какому-то консенсусу, положить конец вооруженному конфликту, только пропагандистский флер тех целей, которые преследуют вышеперечисленные внешние силы.

Эксперт напомнил, что Сирия исторически сложилась как перекресток цивилизаций. Там была и имевшая сильные позиции христианская община, присутствовали представители греко-римской, византийской и мусульманской цивилизаций, причем последние были представлены как мусульманами шиитского толка, так и суннитского. С приходом к власти в Сирии партии БААС (Партия арабского социалистического возрождения) страна стала светским государством, где права были равны у всех конфессий. Поэтому наш собеседник считает неправомерным говорить, что власть в Сирии принадлежит алавитской общине, и приводит конкретные примеры, подтверждающие это:

«Если мы начнем с семьи Башара Асада, его супруга из семейства известных суннитов и исповедует суннитский толк ислама. Другой пример: в сирийскую армию был открыт доступ всех конфессий, например, министр обороны Сирии, погибший в 2012-м году во время теракта, был христианином. Представитель Сирийского арабского информационного агентства «SANA» в Москве — курд по национальности. Заместитель руководителя Союза арабских писателей — палестинец и христианин. В Алеппо бизнес-элита, в основном, представлена суннитами и армянской диаспорой. Так что говорить о доминировании во властных структурах, в бизнесе, в средствах массовой информации, алавитов — неправомерно».

Разделение же страны по этно-конфессиональному признаку может привести только к еще большим осложнениям и продолжению конфликта:

«Вспомним историю разделений, которые были на нашей памяти. Допустим, распад Советсткого Союза привел к многочисленным вооруженным конфликтам в Средней Азии, в Молдави. Сегодняшняя ситуация с Украиной — также последствие распада СССР».

Борис Долгов вспомнил также и раздел Судана, о котором так заботились Соединенные Штаты и который привел в итоге к бесконечной гражданской войне между Северным и Южным Суданом.