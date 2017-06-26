Пассажиры поездов РЖД смогут сдать тест на ВИЧ-инфекцию

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Москва, 26 июня. Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с РЖД проведет акцию, в рамках которой пассажиры в поездах смогут сдать тест на ВИЧ. Так, пресс-служба Минздрава сообщает, что к поездам, следующим по регионам с высокими показателями распространённости ВИЧ-инфекцией, прицепят специально оборудованные вагоны.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию будет проходить бесплатно и анонимно, при этом будет проводиться дотестовое и послетестовое консультирование.

Как говорится в сообщении, акция будет проходить с 8 июля по 20 октября. Сейчас показатели заболеваемости ВИЧ до двух раз превышают среднероссийский в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

Напомним, что количество ВИЧ-инфицированных в ЗАТО и городах-спутниках на 7 процентов превышает средний показатель по России.