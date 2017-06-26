Курды захватили склад оружия ИГИЛ на западе Ракки

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Ракка, 26 июня. Курдские ополченцы обнаружили на складе «Исламского государства»* оружие турецкого производства.

Медиа-крыло альянса «Сирийские демократические силы» сообщил, что отряды курдов, ведущие операцию по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), захватили крупный арсенал исламистов.

SDF captured armaments from killed ISIS terrorists. The capture include another Turkish-made M72 LAW Anti-tank weapon. West of Raqqa city. pic.twitter.com/djgi0bolNv — Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) June 26, 2017

Отмечается, что на складе хранилось большое количество боеприпасов, автоматы, гранатометы, а также противотанковые ракетные комплексы производства Турции. На данный момент курды контролируют около 25 процентов неофициальной столицы «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.