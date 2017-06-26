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Сирия, 26 июня. Отряды YPG несут потери убитыми под обстрелами со стороны террористов ИГ* в городе Ракка. Армия САР потеряла часть позиций в Сирийской пустыне в результате нападения радикалов ССА**. На северо-востоке Дамаска прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: утратили ряд опорных пунктов в районе Бир Кассаба в пустыне на юго-востоке от Дамаска; возобновили бои с радикалами в столичном районе Джобар.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): подверглось авиаударам ВВС Сирии в окрестностях города Акербат; убило семь бойцов YPG на южной окраине Ракки; потеряло здание госпиталя в Старом городе Мосула; организовало серию атак смертников в иракской провинции Бабиль, убив мирного жителя и сотрудника службы безопасности.

Курды: в ходе ответного обстрела сбили боевой беспилотник ИГИЛ в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удар по жилому дому в городе Аль-Маядин к югу от Дейр эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): вместе с ССА подверглись бомбардировкам ВВС Сирии в районах городов Наима и Тафас в предместьях Даръа; устроила взрыв у КПП армии САР в районе Думмар в Дамаске.

«Файлак ар-Рахман»: отбила массированную атаку САА вблизи населенного пункта Айн Тарма на восточной окраине Дамаска.

Провинция Дамаск

Продолжаются столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) в пустынном районе Бир Кассаба, расположенном на юго-востоке от Дамаска. Как утверждает информагентство Qalaat Al Mudiq, подконтрольное исламистским формированиям, в ходе ожесточенного противостояния боевикам Сирийской свободной армии (ССА) удалось отбить деревню Раджм Сурайхи.

Между тем возобновились бои на окраине района Джобар на востоке Дамаска. После недолгого перерыва проасадовские ополченцы-шииты и военнослужащие армии САР начали новую серию атак, наступая с нескольких направлений. Правительственные силы продолжили развивать наступление в Джобаре после того, как были отрезаны ключевые линии снабжения радикалов вблизи населенного пункта Айн Тарма.

Портал Qalaat Al Mudiq, кроме того, сообщает о новых столкновениях между сторонами вблизи Айн Тармы. По данным источника, боевики группировки «Файлак ар-Рахман» отбили атаку правительственных войск в этом районе. Однако перестрелки все еще продолжаются.

У блокпоста сирийских войск в северо-восточном районе Дамаска Думмар прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал Al Mayadeen. Боевики активировали взрывное устройство дистанционно. Есть пострадавшие среди гражданского населения, однако точные данные пока формируются.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли удар по жилому дому в городе Аль-Маядин на юге от Дейр эз-Зора. В здании, согласно данным разведки, укрывалась группа террористов ИГИЛ, в том числе высокопоставленный командир формирования. Тем не менее, как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, боевики успели вовремя покинуть убежище. Сведения о возможных жертвах среди мирных жителей пока выясняются.

Важно отметить, что в результате военных налетов коалиционной авиации погибли тысячи граждан Сирии и Ирака. США и их союзники, оказывающие поддержку радикалам ССА, активизировали действия на этом направлении в преддверии грядущей операции по захвату провинции, богатой энергетическими ресурсами.

Провинция Даръа

Сирийские ВВС провели серию бомбардировок позиций антиправительственных группировок в окрестностях города Даръа — в районах, где пролегают ключевые линии снабжения южной половины столицы региона, оккупированной боевиками. Атакам с воздуха подверглись опорные пункты «Тахрир аш-Шам» и «Свободной армии» в окрестностях населенных пунктов Наима и Тафас к северо-востоку и к северо-западу от административного центра соответственно, передает агентство SOHR. Сведений о результатах боевого вылета не приводится.

Бойцы «Хезболлы», а также 4-й и 5-й дивизий армии Сирии, поддерживаемые ВВС САР, ведут контрнаступление на позиции ССА, «Джебхат ан-Нусры», а также ее союзников по террористической коалиции «Тахрир аш-Шам». Исламисты успели захватить 50% города, так как командованию армии САР не удалось вовремя перебросить подкрепление в этот регион.

Провинция Ракка

Как утверждает новостной портал Al Amaq, подконтрольный террористам «Исламского государства»*, боевики группировки убили не меньше семи бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в ходе противостояния на южной окраине Ракки. Ранее сообщалось, что террористы активизировали контратаки, несколько задержав продвижение курдов к центру города. Также боевики почти беспрерывно ведут снайперские и артиллерийские обстрелы. Однако под контролем Сирийских демократических сил (SDF)**** и YPG уже находится 1/4 территории столицы провинции.

Бойцы YPG, в свою очередь, в результате ответного обстрела позиций ИГИЛ сбили беспилотник боевиков, оснащенный ударным зарядом. Об этом сообщает в соцсети Twitter (@AfarinMamosta) курдский источник.

Провинция Хама

Сирийские боевые самолеты возобновили бомбардировки укрепленных районов боевиков «Исламского государства» в окрестностях города Акербат в восточной части провинции Хама, передает информагентство SOHR. Никаких сведений об итогах авиаудара на данный момент не поступало. Данный населенный пункт представляет важнейшее стратегическое значение: наступая со стороны Акербата, террористы ведут атаки позиций правительственных войск в районе города Саламия, а также вблизи нефтегазовых полей Пальмиры.

«Хезболла» и сирийские подразделения ведут освободительную операцию в этом регионе, главная цель которой — зачистка территорий внутри треугольника Ракка – Пальмира – Хама от боевиков ИГИЛ.

Ирак

В провинции Бабиль в центральной части Ирака произошло сразу несколько атак террористов-смертников «Исламского государства». Наиболее мощный взрыв прогремел в районе населенного пункта Аль-Мусайиб. Согласно информации новостного портала Iraqi News, в результате погибли один сотрудник службы безопасности и один местный житель. Больше десяти человек получили ранения. Еще одно нападения смертника на заминированном мотоцикле было предотвращено: боевик был нейтрализован еще до того, как успел приблизиться на опасное расстояние к позициям иракских войск.

Тем временем федеральная полиция Ирака взяла под свой контроль здание главного госпиталя в Старом городе Мосула. Ранее правительственные силы заняли квартал Аль-Фарук. В исторической части Западного Мосула все еще сохраняется влияние ИГИЛ. Отряды боевиков, засевшие в густонаселенных кварталах, продолжают упорное сопротивление, прикрываясь мирными жителями как живым житом.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)