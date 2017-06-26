Гагарина, Крид и DJ Smash выступят на закрытии Кубка конфедераций

Санкт-Петербург, 26 июня. Звезды российской эстрады Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash выступят на церемонии закрытия Кубка конфедераций, которая состоится 2 июля. Режиссером-постановщиком шоу назначен обладатель премии ТЭФИ Феликс Михайлов.

«Это будет настоящий парад победителей с участием огромных кукол, которыми будут управлять наши ребята-артисты под руководством Ноны Булыгиной. Будет много интересного и необычного. Приходите», — рассказал изданию «Р-Спорт» хореограф-постановщик Станислав Литвинов.