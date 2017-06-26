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Гагарина, Крид и DJ Smash выступят на закрытии Кубка конфедераций
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    Гагарина, Крид и DJ Smash выступят на закрытии Кубка конфедераций

    18:12  26 Июня 2017
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    Гагарина, Крид и DJ Smash выступят на закрытии Кубка конфедераций

    Санкт-Петербург, 26 июня. Звезды российской эстрады Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash выступят на церемонии закрытия Кубка конфедераций, которая состоится 2 июля. Режиссером-постановщиком шоу назначен обладатель премии ТЭФИ Феликс Михайлов.

    «Это будет настоящий парад победителей с участием огромных кукол, которыми будут управлять наши ребята-артисты под руководством Ноны Булыгиной. Будет много интересного и необычного. Приходите», — рассказал изданию «Р-Спорт» хореограф-постановщик Станислав Литвинов.

    Напомним, что финал Кубка конфедераций состоится 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург».

    Автор: Геннадий Плющев
    #гагарина #крид
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