Президент Сирии Башар Асада посетил КПП в провинции Хама

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Дамаск, 26 июня. Президента Сирии Башара Асада заметили на одном из КПП в провинции Хама, куда тот направился вместе с семьей, чтобы проведать раненых. Видео опубликовано на одном из местных YouTube-каналов.

На кадрах видно, как белый внедорожник, которым управляет сам президент Сирии, приближается к контрольно-пропускному пункту. Через открытое окно президент Сирии обменивается рукопожатиями с несколькими военными. Буквально через несколько секунд Асада узнают и другие люди, в том числе дети, оказавшиеся поблизости, и подбегают к автомобилю. Они также жмут президенту руку, здороваются, задают вопросы.

В начале июня Асад объявил, что народы Сирии и Ирана в конечном счете обязательно одержат победу над террористами.