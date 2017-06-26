Донбасс: сотрудники СБУ пытались завербовать жителя ЛНР, шантажируя пенсией

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Луганск, 26 июня. Пенсионер из Стаханова отказался от украинской пенсии, в обмен на которую сотрудники СБУ предлагали ему заняться шпионажем в Луганской народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

По данным ведомства, сотрудники СБУ задержали пенсионера, который направлялся в Северодонецк за украинской пенсией. Украинские силовики угрозами заставили пенсионера подписать «договор о добровольном сотрудничестве», а также дали задание по сбору разведданных в ЛНР.

Кроме того, сотрудники СБУ пообещали пенсионеру беспрепятственный въезд на территорию Украины, а также возможность получать украинскую пенсию. Позднее пенсионер обратился в МВД ЛНР, где рассказал о произошедшем, подчеркнув, что он не станет на путь предательства в обмен на пенсию.