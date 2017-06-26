Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Трамп и девочка из Сирии стали самыми влиятельными людьми в Интернете
Общество
Главные новости 26 июня
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 26 июня

    19:00  26 Июня 2017
    291

    Дайджест новостей за 26.06.2017

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 26 июня.

    Научные сотрудники NASA (National Aeronautics and Space Administration) рассказали, когда на Земле начнутся вечные дожди. Ученые рассказали, когда на Земле начнутся вечные дожди.

    Новый джип Toyota Land Cruiser Prado получил переработанную переднюю часть, а также новую приборную панель. Дизайн нового Prado раскрыт задолго до официальной презентации.

    Израильские истребители нанесли второй удар по позициям САА в Кунейтре. Теракт во время встречи высокопоставленных эмиров в Ираке. Союзники САА окружают ИГ* (запрещено в России) на юге Алеппо. Сирия итоги за сутки на 26 июня 6.00: второй удар ВВС Израиля, союзники САА окружают ИГ в Алеппо.

    Боевики ИГ убили генерала САА в провинции Алеппо, SDF освободили от ИГ район Кадисия на западе Ракки. Сирия новости 26 июня 07.00: ИГ убило генерала САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ район Ракки.

    Синоптики пообещали жителям Красноярска похолодание в начале новой рабочей недели. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Красноярске.

    В детстве я жгуче завидовал тем, кто ездил в «Артек». И что-то мне подсказывает, что президент России Владимир Путин в детстве тоже не ездил в «Артек». Зато он может позволить себе это сделать сейчас. «Артек» как зависть: почему Киев беснуется из-за визита Путина в Крым. Колонка Дмитрия Лекуха.

    Россия выходит из совместного с Украиной проекта по производству пассажирского самолета Ан-148. Две последние машины сейчас достраивают в Воронеже. Россия прекращает совместный с Украиной выпуск самолета Ан-148.

    Небесная канцелярия не спешит радовать жителей Хакасии, предсказывая предстоящий июль аномально холодным и дождливым. Синоптики рассказали о погоде в Хакасии в июле.

    Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что строительство Россией газопровода «Северный поток-2» якобы является местью Киеву за решение Стокгольмского арбитража. Порошенко углядел в реализации «Северного потока-2» чрезвычайную угрозу и месть Украине.

    Ситуация в Сирии остается напряженной. После того как коалиционные силы сбили сирийский бомбардировщик Су-22 под Раккой, российская сторона была вынуждена прекратить действие совместного с США меморандума о полетах. Сирия затаила дыхание: начнется ли война между РФ и США из-за сбитого под Раккой Су-22.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сирия #алеппо #порошенко #саа #красноярск #ракка #nasa #toyota #лекух #артек #ан148
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ФАС завела дела на Burger King, «Му-му» и «Шоколадницу» из-за завышенных цен

        19:21 26 Июня 2017 239
        Читать
        18:45
        Сегодня

        Путин внес в Госдуму Конвенцию Совета Европы против финансирования терроризма
        17:45
        Сегодня

        Глава МВД РФ отчитался о блокировке более 16 тысяч «групп смерти»
        17:41
        Сегодня

        Макрон на встрече с Порошенко приписал Анне Ярославне украинское происхождение
        17:30
        Сегодня

        ФИФА: Результаты допинг-тестов сборной РФ перед Кубком конфедераций отрицательные
        17:14
        Сегодня

        МЧС предупредило петербуржцев о грядущем усилении ветра

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 1234

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1425

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1617

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3922

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        512
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

        Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

        19:20   26 Июня 2017
        200
        Верховный суд США отменил блокировку иммиграционного указа Трампа

        Верховный суд США отменил блокировку иммиграционного указа Трампа

        18:13   26 Июня 2017
        195
        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения

        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения

        15:11   26 Июня 2017
        576
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        1425