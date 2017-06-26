Главные новости 26 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 26 июня.

Научные сотрудники NASA (National Aeronautics and Space Administration) рассказали, когда на Земле начнутся вечные дожди. Ученые рассказали, когда на Земле начнутся вечные дожди.

Новый джип Toyota Land Cruiser Prado получил переработанную переднюю часть, а также новую приборную панель. Дизайн нового Prado раскрыт задолго до официальной презентации.

Израильские истребители нанесли второй удар по позициям САА в Кунейтре. Теракт во время встречи высокопоставленных эмиров в Ираке. Союзники САА окружают ИГ* (запрещено в России) на юге Алеппо. Сирия итоги за сутки на 26 июня 6.00: второй удар ВВС Израиля, союзники САА окружают ИГ в Алеппо.

Боевики ИГ убили генерала САА в провинции Алеппо, SDF освободили от ИГ район Кадисия на западе Ракки. Сирия новости 26 июня 07.00: ИГ убило генерала САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ район Ракки.

Синоптики пообещали жителям Красноярска похолодание в начале новой рабочей недели. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Красноярске.

В детстве я жгуче завидовал тем, кто ездил в «Артек». И что-то мне подсказывает, что президент России Владимир Путин в детстве тоже не ездил в «Артек». Зато он может позволить себе это сделать сейчас. «Артек» как зависть: почему Киев беснуется из-за визита Путина в Крым. Колонка Дмитрия Лекуха.

Россия выходит из совместного с Украиной проекта по производству пассажирского самолета Ан-148. Две последние машины сейчас достраивают в Воронеже. Россия прекращает совместный с Украиной выпуск самолета Ан-148.

Небесная канцелярия не спешит радовать жителей Хакасии, предсказывая предстоящий июль аномально холодным и дождливым. Синоптики рассказали о погоде в Хакасии в июле.

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что строительство Россией газопровода «Северный поток-2» якобы является местью Киеву за решение Стокгольмского арбитража. Порошенко углядел в реализации «Северного потока-2» чрезвычайную угрозу и месть Украине.

Ситуация в Сирии остается напряженной. После того как коалиционные силы сбили сирийский бомбардировщик Су-22 под Раккой, российская сторона была вынуждена прекратить действие совместного с США меморандума о полетах. Сирия затаила дыхание: начнется ли война между РФ и США из-за сбитого под Раккой Су-22.

* Организация запрещена на территории РФ.