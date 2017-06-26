Верховный суд США отменил блокировку иммиграционного указа Трампа

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Вашингтон, 26 июня. Верховный суд Соединенных Штатов дал согласие на вступление в силу отдельных положений иммиграционного указа президента страны Дональда Трампа. Как говорится в опубликованном заявлении, большинство решений нижестоящих судов на время рассмотрения дела по иммиграционному указу будут приостановлены.

Как стало известно, суд уже предоставил администрации Трампа частичное право о введении в силу положений иммиграционного указа, пока продолжается судебное рассмотрение дела.

BREAKING: Supreme Court will review Trump travel ban, allows it to take effect in most instances. — The Associated Press (@AP) June 26, 2017

Напомним, 13 июня Трамп раскритиковал 9-й апелляционный суд окружного суда в Сан-Франциско, который создал ему «юридическое препятствие», отказавшись возобновить запрет на въезд в США гражданам шести мусульманских стран.